700 неизвестных судов: Россия на треть увеличила свой «призрачный флот»

В настоящее время в состав так называемого теневого флота танкеров РФ входят более 700 судов. Такие данные приводит специализирующаяся на отслеживании движения торгового флота компания AXSMarine Research.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии