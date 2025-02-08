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Трамп Всепобеждающий. Итоги первых трёх недель правления

Трамп Всепобеждающий. Итоги первых трёх недель правления

Давайте для начала подобьём промежуточные итоги трёх недель бурной деятельности Трампа.1. Напрыгнул на Данию с требованием «Эй, на острове, отдавай свой сундук Гренландию!».

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Такая решительность может привести к очередному выстрелу, но уже не в ухо....
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2 час.
Владимир Фердман
не знай в какой стране вы живете, но в садовом участке 25 м забора с сеткой мне обошлось в 10 000, но строил сам. А вот сосед нанимал рабочих и ему 80 м по периметру обошлось в 50 000. Но если вы в состоянии производить такие траты, значит вы не так плохо живете. Всего вам лучшего
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2 час.
Андрей
Сетка! Это ограждение для кроликов! А живу я в очень хорошей стране, которую здесь многие дерьмом пытаются поливать.. Россия!  А хорошо или плохо жить в этой стране каждый выбирает сам! Только очень мгого в России сейчас развелось людей с большими запросами и абсалютным нежеланием работать!
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1 час.
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