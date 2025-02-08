Трамп Всепобеждающий. Итоги первых трёх недель правления

Владимир Фердман

не знай в какой стране вы живете, но в садовом участке 25 м забора с сеткой мне обошлось в 10 000, но строил сам. А вот сосед нанимал рабочих и ему 80 м по периметру обошлось в 50 000. Но если вы в состоянии производить такие траты, значит вы не так плохо живете. Всего вам лучшего