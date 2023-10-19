Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая

Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление – энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится все более активным и многоплановым, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.