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Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая

Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая

Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление – энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится все более активным и многоплановым, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

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