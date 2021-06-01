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США смирились с поражением

США смирились с поражением

Уже можно совершенно однозначно говорить, что российский демарш, вызванный планами киевских горячих голов устроить крупную военную провокацию на Донбассе, оказал должное воздействие не только на украинское руководство, но и в еще большей степени на их западных партнеров Четкая демонстрация того, что и Москва проводит красные линии, после пересечения которых последует ее крайне жесткая реакция, заставила западные столицы, включая Вашингтон, задуматься о том, что адекватного ответа у них нет ― воевать (в буквальном смысле) за Украину они не будут.

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