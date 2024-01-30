Джейми Дорнан спрятался в селе после премьеры «50 оттенков серого»

Актер Джейми Дорнан прятался с семьей от негативной реакции на роль Кристиана Грея Актер Джейми Дорнан, исполнивший главную роль в фильме «50 оттенков серого», признался, что после премьеры уехал вместе с семьей в село.
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