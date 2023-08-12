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Ежов допустил завершение карьеры через год: «Уже соскучился по семье»

— Продление контракта не было сложным решением. Другие предложения поступали. Просто я не хотел менять атмосферу.

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