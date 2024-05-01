Почему Голубкина выбрала жизнь в доме престарелых, а не с родной дочерью

Сплетням не осталось места.Лариса Голубкина, известная актриса и мама Марии Голубкиной, уже восемь лет проживает в элитном подмосковном клиническом санатории Управления делами Президента РФ, известном как оздоровительный комплекс «Барвиха».
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