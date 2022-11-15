Нижегородская правда

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Кондуктора и пассажира доставили в полицию после конфликта в автобусе в Нижнем Новгороде

Кондуктора и пассажира доставили в полицию после конфликта в автобусе в Нижнем Новгороде

Кондуктора и пассажира доставили в полицию после конфликта в автобусе А‑69. О происшествии старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова рассказала в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.

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