Кондуктора и пассажира доставили в полицию после конфликта в автобусе в Нижнем Новгороде

Кондуктора и пассажира доставили в полицию после конфликта в автобусе А‑69. О происшествии старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова рассказала в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.