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Вера Подгузова: Долгосрочное планирование — это самый важный аспект в бизнесе для понимания стратегической цели

Вера Подгузова: Долгосрочное планирование — это самый важный аспект в бизнесе для понимания стратегической цели

Долгосрочное планирование остается ключевым условием развития бизнеса даже в условиях изменения экономической конъюнктуры, однако большой горизонт планирования не означает неизменность решений: предпринимателю важно быть готовым менять инструменты и тактику, но при этом сохранять понимание того, к какой цели он движется.

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