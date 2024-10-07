“Я уже ничего не мог поделать”, – как на самом деле Керимов из “Дома-2” относился к Бородиной

Бывший участник проекта «Дом-2» Оскар Каримов продолжает свою карьеру в индустрии развлечений. Вместе с братом он развивает проект Karimov Brothers, создаёт музыкальные композиции и ремиксы, а также выступает в роли диджея и занимается саундпродюсированием.
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