“Я уже ничего не мог поделать”, – как на самом деле Керимов из “Дома-2” относился к Бородиной

Бывший участник проекта «Дом-2» Оскар Каримов продолжает свою карьеру в индустрии развлечений. Вместе с братом он развивает проект Karimov Brothers, создаёт музыкальные композиции и ремиксы, а также выступает в роли диджея и занимается саундпродюсированием.