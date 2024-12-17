В Приангарье ребенка с СМА впервые пролечили российским препаратом

Впервые в регионе врачи Иркутской государственной областной детской клинической больницы применили российский препарат «Лантесенс» для лечения полугодовалого малыша с доклинической стадией спинальной мышечной атрофии.
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