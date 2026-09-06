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Смешные мемы и картинки про осень

Смешные мемы и картинки про осень

Осень — ну, это вообще не смешно. А вот мемы и картинки про осень — это очень смешно! Парадокс. «Золотая осень за моим окном, принакрылся тазом эмоциональный фон», — неловко, но в точку что-то такое написал великий русский поэт.

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