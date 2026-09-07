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Контрафронт

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Мьянма: Семь человек погибли, когда вертолеты хунты взорвали рынок в районе Тин Тейн Ян поселка...

Мьянма: Семь человек погибли, когда вертолеты хунты взорвали рынок в районе Тин Тейн Ян поселка Йе-У, регион Сагайн, во второй половине дня 7 сентября.

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