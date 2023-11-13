Бизнес- омбудсмен Республики Мордовия приняла участие в Общественном совете по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при Приволжской транспортной прокуратуре

22 июня 2023 года под председательством исполняющего обязанности Приволжского транспортного прокурора Сергея Сидорова состоялось заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии