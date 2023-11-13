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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Бизнес- омбудсмен Республики Мордовия приняла участие в Общественном совете по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при Приволжской транспортной прокуратуре

Бизнес- омбудсмен Республики Мордовия приняла участие в Общественном совете по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при Приволжской транспортной прокуратуре

22 июня 2023 года под председательством исполняющего обязанности Приволжского транспортного прокурора Сергея Сидорова состоялось заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

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