Украинский торг: Мы вам прах Столыпина, вы нам — пленных бандеровцев

Киев предлагает Москве обменять живых «хероев» на останки погибшего больше 100 лет назад премьер-минисра Российской империи Торговля мертвыми, судя по всему, на Украине становится национальной забавой, в которой нет ни моральных, ни нравственных преград.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии