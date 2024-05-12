Дети мигрантов разрисовывали в школе портреты погибших бойцов

Как отреагируют правоохранительные органы? Простят? Алексей НИКИТИН В канун 9 мая в одной из школ Уфы три подростка поглумились над стендом, посвященным памяти погибших в ходе спецоперации военнослужащих - разрисовали похабщиной портреты.
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