Смерть Феликса Дзержинского»: что с ней не так

Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеСмерть Феликса Дзержинского»: что с ней не так20 июля 1926 года в 16 часов 40 минут внезапно остановилось сердце пламенного революционера Дзержинского.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай СмирновПосле буржуазно-криминального переворота 1991 года, у продажных писак русофобов постоянная тема - "разоблачение" государственных деятелей, артистов, писателей, учёных, изобретателей и просто знаменитых людей Руси-России-СССР. Открыли шлюзы ненаказуемой клеветы и потекло дерьмо на Пушкина, Лермонтова, Попова, Ленина, Сталина, Кирова, Жданова, Дзержинского, Берию, Гайдара, Задорнова. Каждый писака норовит выдумать и опубликовать какую-нибудь пакость погрязнее.Pciha IvanovaПочему сразу "клеветы"? Просто стало можно говорить неудобную для власти правду. Что многие "просто знаменитые люди Руси-России-СССР" самозванцы и редиски. А некоторые преувеличения - Ну, у народа "накипело"!Николай СмирновИ кто же самозванцы о которых надо говорить неудобную правду? Убитые подлецами Пушкин и Лермонтов? Создавшие Великую Державу Ленин, Сталин, Киров, Дзержинский, Берия и т.д.? Или писатель Аркадий Гайдар и артист Михаил Задорнов? Что-то ни один грязный продажный писака не говорит неудобную правду про предателей Хрущёва, Горбачёва, Ельцина, Бакатина, Чубайса, Егоргайдара, Собчака и его Нарусову, Литвиненко, Немцова, Пеньковского, Гордиевского, Полякова, Шевченко, Толкачёва и т.д. "Разоблачают" и очерняют сволочи только русских патриотов тех, кем гордится Россия.Pciha IvanovaНе были подлецами ни убийца Пушкина, ни убийца Лермонтова. Ленин, Сталин, Киров, Дзержинский и Берия были совсем не идеальны. К чему вы приплели к ним Аркадия Гайдара и Михаила Задорного вообще непонятно. Велики заслуги Никиты Хрущева перед советским народом и его вы обзываете в силу своей тупости. Вся прочая свора - соратники вашего любимого Путина: Про них - вам виднее! Кем гордится Россия, и кем гордятся дебилы, вроде вас - это две большие разницы! Не путайте!Pciha IvanovaПрав был Дзержинский: И пришел Сталин!Лариса ГолубицкаяА сейчас модно лить грязь на всё советское,особенно на Сталина! И эти утопические версии меня поражают,но главное сказать блеф!!!Комментировать
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