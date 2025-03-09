Самые распространенные ошибки. 8 доказательств того, что вы неправильно моете посуду

Даже опытные хозяйки порой до конца не понимают, что делают что-то не так. А ведь эти ошибки при мытье посуды влияют не только на состояние вашей кухонной утвари, но и непосредственно на ваше здоровье! Независимо от того, моете вы посуду в посудомоечной машине или вручную, старайтесь избегать этих распространенных ошибок.