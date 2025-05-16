Суд в ДНР заочно приговорил наемника из Грузии Алексея Пицхелаури к 14 годам

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), 45-летнего гражданина Грузии Алексея Пицхелаури к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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