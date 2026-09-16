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Глава Минфина Украины опроверг собственное заявление о секвестре бюджета

Глава Минфина Украины опроверг собственное заявление о секвестре бюджета

Министр финансов Украины Сергей Марченко поспешил опровергнуть информацию о том, что по причине огромного дефицита госбюджета правительство финансирует только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных.

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