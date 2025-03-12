Crusader Kings 3 получит дополнение, вдохновленное Чингисханом Paradox Interactive рассказа...

Crusader Kings 3 получит дополнение, вдохновленное ЧингисханомParadox Interactive рассказала о пропуске на главу 4 для Crusader Kings 3 на ПК, основным контентом которого является новое дополнение Khans of the Steppe, вдохновленное Чингисханом.
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