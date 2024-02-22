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В Белом доме допустили возможность поставки Киеву ракет ATACMS увеличенной дальности

В Белом доме допустили возможность поставки Киеву ракет ATACMS увеличенной дальности

Поставки Киеву ракет ATACMS увеличенной дальности по-прежнему обсуждаются между США и Украиной, заявил на брифинге 22 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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