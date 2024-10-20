"Заткнули рот": Захарова рассказала о попытках США скрыть данные о взрывах на "Северных потоках"

Мария Захарова заявила, что США намеренно заставили молчать свидетеля по делу о взрывах «Северных потоков»5,7K прочтений Вчера США заставили молчать капитана корабля из Дании, который обнаружил американские военные судна в водах страны за несколько дней до взрывов на трубопроводах «Северный поток».