"Заткнули рот": Захарова рассказала о попытках США скрыть данные о взрывах на "Северных потоках"

Мария Захарова заявила, что США намеренно заставили молчать свидетеля по делу о взрывах «Северных потоков»5,7K прочтений Вчера США заставили молчать капитана корабля из Дании, который обнаружил американские военные судна в водах страны за несколько дней до взрывов на трубопроводах «Северный поток».
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