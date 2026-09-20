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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канцеров хочет посетить рестораны со звездами Мишлен в Чикаго: «Их здесь 15. Но сейчас я сосредоточен на хоккее»

Нападающий «Чикаго» Роман Канцеров рассказал о своей адаптации в США и желании посетить местные рестораны.

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