В Чукотском атоном округе полицейские и общественники приняли участие в общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В преддверии Дня физкультурника, а также с целью пропаганды здорового образа жизни, сотрудники окружного Управления МВД России Евгения Харькова, Артур Паршиков, Евгений Халиулин и заместитель председателя общественного совета при окружном Управлении МВД России Нина Щур навестили воспитанников детского сада «Золотой Ключик» в городе Анадырь.