Всемирный день азбуки Брайля: 4 января 2025 года всем людям напоминают о проблемах слепых Юлия Скворцова4 января 2025 года мир отмечает Всемирный день азбуки Брайля — дату, посвященную важнейшему изобретению, которое навсегда изменило жизнь миллионов людей с ограниченными возможностями.
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