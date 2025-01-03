Всемирный день азбуки Брайля: 4 января 2025 года всем людям напоминают о проблемах слепых Юлия Скворцова4 января 2025 года мир отмечает Всемирный день азбуки Брайля — дату, посвященную важнейшему изобретению, которое навсегда изменило жизнь миллионов людей с ограниченными возможностями.