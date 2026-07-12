Порванная книга...

Пришла бяка и порвала книгу. Домочадцы, скорбно качая головами, выражают мне соболезнования:- Ай-яй-яй, это что за бяка такое сделала? Я расстроилась несказанно: книга любима, живет у нас давно, читаема мною в дни душевной непогоды.