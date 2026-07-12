Общественница заявила, что политика могли отравить и призвала провести расследование.Американская политическая активистка и сторонница президента Дональда Трампа Лора Лумер высказала версию о возможной причастности России к внезапной смерти сенатора Линдси Грэма* и призвала провести токсикологическое исследование.