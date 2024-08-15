Избитый толпой мужчин чемпион по боксу Двали раскрыл детали потасовки в Феодосии

Чемпион по боксу Дмитрий Двали раскрыл подробности жестокого избиения в Феодосии. Событие произошло после того, как он и его приятель попытались защитить другого молодого человека в массовой драке с участием агрессивных местных жителей.
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