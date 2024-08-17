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Русский Днепропетровск

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СВО маскируется в тылу: Враг принес смерть в наш дом, а нам до сих пор кажется, что пули свистят где-то далеко

Маргарита Нифонтова 15 августа 2024 г., 17:37   ВСУ жгут курские деревни, а мы стесняемся про Сталина громко говорить Написать этот материал меня побудило странное чувство двойственности происходящего вокруг СВО.

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