Депутат Журова: даже те спортсмены, кого допустят на Игры, могут не попасть в Париж

Депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии для "Газеты.Ru" высказала предположение, что российские спортсмены, которых официально допустят в качестве нейтральных атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже – 2024, даже уже прилетев в столицу Франции, могут не добраться до соревнований.