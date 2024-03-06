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Депутат Журова: даже те спортсмены, кого допустят на Игры, могут не попасть в Париж

Депутат Журова: даже те спортсмены, кого допустят на Игры, могут не попасть в Париж

Депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии для "Газеты.Ru" высказала предположение, что российские спортсмены, которых официально допустят в качестве нейтральных атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже – 2024, даже уже прилетев в столицу Франции, могут не добраться до соревнований.

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