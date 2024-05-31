Konami наконец раскрыла дату выхода ремейка Silent Hill 2, а 13 минут геймплея игры при...

Konami наконец раскрыла дату выхода ремейка Silent Hill 2, а 13 минут геймплея игры приятно удивили фанатовРемейк культового психологического хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team в рамках майской презентации State of Play получил дату выхода, а спустя полчаса на Silent Hill Transmission — 13-минутный геймплейный трейлер.