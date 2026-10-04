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Кто ушел из шоу «Титаны» в 4 выпуске: балетный гений не устоял

Кто ушел из шоу «Титаны» в 4 выпуске: балетный гений не устоял

В новом сезоне «Титанов» собрались настоящие атлеты, каждый из которых профессионал в своем деле. Звездой был и Юрий Смекалов, один из самых известных танцоров балета на планете.

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