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Новости Брянска

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Белая Берёзка в Трубчевском районе атакована дронами

Белая Берёзка в Трубчевском районе атакована дронами

В результате атаки беспилотников в поселке Белая Берёзка пострадали два мирных жителя, им оперативно оказали медицинскую помощь.

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