SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Почему русские женщины позорят свою страну?" В сети критикуют "голый" образ экс-возлюбленной Березовского Дарьи Коноваловой на показе в Париже

"Почему русские женщины позорят свою страну?" В сети критикуют "голый" образ экс-возлюбленной Березовского Дарьи Коноваловой на показе в Париже

38-летняя Дарья Коновалова посетила показ модного дома Mugler в рамках Недели моды в Париже. Модель и бывшая девушка покойного олигарха Бориса Березовского показала в соцсетях фотографии своего образа и подверглась хейту.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым