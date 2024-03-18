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Кубок Гагарина. «Авангард» против «Локомотива», «Динамо» примет «Трактор»

Кубок Гагарина. «Авангард» против «Локомотива», «Динамо» примет «Трактор»

Также сегодня продолжится серия «Динамо» – «Трактор».  Кубок Гагарина Второй раунд Авангард – Локомотив Дата проведения 18 марта, 16.

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