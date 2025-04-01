Турецкие оппозиционеры умоляют Запад о помощи. Но ему теперь не до них

Внутренняя и внешняя повестки дня Турции диаметрально противоположны друг другу. В то время как мир говорит о Турции, которая творит историю и меняет международную иерархию, внутри страны под эгидой Республиканской народной партии (РНП) культивируется образ государства третьего мира, где хотят разыграть сценарий гражданской войны.
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