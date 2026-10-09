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Несекретные материалы

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Почему Иран уверен в том, что сможет победить США

Почему Иран уверен в том, что сможет победить США

Когда дело касается Ирана, у администрации Трампа весьма сомнительная репутация. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

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Профиль пользователя Анатолий Рябенко
Анатолий Рябенкоизменено

Вот было бы хорошо и справедливо что хоть одна страна вмажет по морде англосаксам (США и Англии) за беспардонную наглость лести в дела других стран, тем более бомбить и уничтожать руководство, мирных граждан и школьниц. Вот лицо мировых бандитов.