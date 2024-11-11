Спортсменка из Мангистау завоевала серебряную медаль на чемпионате мира

Гульдана Альмуханбетова, самбист из Мангистау, завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг на чемпионате мира по самбо среди взрослых, который проходил в Астане 8-10 ноября, сообщает Центр общественных коммуникаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии