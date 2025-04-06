Депутат Матвеев: Механизмов, чтобы мигранты не завозили в Россию свои семьи, достаточно, мало политической воли

Начали действовать новые правила приема детей приезжих в российские школы Ирина Мишина Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС Материал комментируют: Евгений Ямбург Кирилл Кабанов Михаил Матвеев На днях разговорилась с учительницей из города Реж Свердловской области Мариной Шаровой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии