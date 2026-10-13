Нефть не поможет Путину: Миршаймер объяснил, почему дизель для США ничего не решит

Эксперт Джон Миршаймер считает, что дизель, который Россия согласилась передать на американский и мировой рынки, не поможет Владимиру Путину победить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Преподавательницу...
- Каллас заговорила...
- "Будут делать это...
Не поможет она США, а нам и без Америке есть с кем торговать.