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Царьград

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Нефть не поможет Путину: Миршаймер объяснил, почему дизель для США ничего не решит

Нефть не поможет Путину: Миршаймер объяснил, почему дизель для США ничего не решит

Эксперт Джон Миршаймер считает, что дизель, который Россия согласилась передать на американский и мировой рынки, не поможет Владимиру Путину победить.

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