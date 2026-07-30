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«Мне 63, а в душе — около тридцати»: как Александр Домогаров пережил череду утрат, отказался от съёмок и обрёл тишину за городом

«Мне 63, а в душе — около тридцати»: как Александр Домогаров пережил череду утрат, отказался от съёмок и обрёл тишину за городом

В свои 63 года народный артист Александр Домогаров спокойно выходит к публике в рваной футболке, отказывается от пластических операций и признаётся, что внутренне чувствует себя максимум на тридцать.

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