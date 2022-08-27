Премьер Албании отреагировал на задержание россиян у оружейного завода

Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши, назвав смешными заявления о шпионаже на объекте, сообщает издание Albanian Daily news.
Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши, назвав смешными заявления о шпионаже на объекте, сообщает издание Albanian Daily news.
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