Закон, порядок, государство

774 подписчика

В Смоленской области продолжается практика оказания мобильных государственных услуг по линии Госавтоинспекции

Для удобства автовладельцев сотрудники Госавтоинспекции направляются на специально оборудованном автобусе в населенные пункты, где нет регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, и оказывают гражданам государственные услуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх