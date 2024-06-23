Эксперты RBC указали на возможную переоцененность золота Татьяна АрестоваЭксперты RBC Capital Markets призвали с осторожностью относиться к ситуации на рынке золота, указывая на потенциальную переоцененность металла на фоне достижения новых максимумов стоимости унции в прошлом месяце.
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