Эксперты RBC указали на возможную переоцененность золота Татьяна АрестоваЭксперты RBC Capital Markets призвали с осторожностью относиться к ситуации на рынке золота, указывая на потенциальную переоцененность металла на фоне достижения новых максимумов стоимости унции в прошлом месяце.