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Эксперты RBC указали на возможную переоцененность золота

Эксперты RBC указали на возможную переоцененность золота

Эксперты RBC указали на возможную переоцененность золота Татьяна АрестоваЭксперты RBC Capital Markets призвали с осторожностью относиться к ситуации на рынке золота, указывая на потенциальную переоцененность металла на фоне достижения новых максимумов стоимости унции в прошлом месяце.

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