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  • Sobering
    Читай внимательно что написано. Или уже нет возможности? А если нет уже таковых, то лучше вообще ничего не писать тебе.Кедми: Путин удар...
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Кедми: Путин ударил Запад по самому больному месту – там этого не ожидали

Кедми: Путин ударил Запад по самому больному месту – там этого не ожидали

Военно-политический эксперт Яков Кедми в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, как президент России Владимир Путин ударил Запад по самому больному месту, чего там не ожидали.

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Комментарии
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S
Sobering
Этот &quot;удар&quot; сродни тому, как  немощный задира беспрестанно плюётся в надежде, что заплюёт того, кто одним ударом в тыкву может положить задиру.
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17 час.
Eduard
Согласен! Удары по Украине? Смешно,Западу от этого ничего!
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16 час.
S
Sobering
Читай внимательно что написано. Или уже нет возможности? А если нет уже таковых, то лучше вообще ничего не писать тебе.
Ответить
16 час.

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