Это позволит ускорить поставки оружия ВСУ и снизить расходы украинских компаний.Директор агентства по поддержке операций альянса Борсбум рассказала FT, что Украине позволят закупать оружие, боеприпасы и военную технику через агентство альянса по поддержке и закупкам (NSPA).