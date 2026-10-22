Это позволит ускорить поставки оружия ВСУ и снизить расходы украинских компаний.Директор агентства по поддержке операций альянса Борсбум рассказала FT, что Украине позволят закупать оружие, боеприпасы и военную технику через агентство альянса по поддержке и закупкам (NSPA).
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