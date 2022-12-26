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Подписан СПИК по созданию мусоросортировочных комплексов с роботизированным извлечением полезной фракции

Подписан СПИК по созданию мусоросортировочных комплексов с роботизированным извлечением полезной фракции

Минпромторг России, Московская область и компания «Экомашгрупп» подписали специальный инвестиционный контракт для технологий обработки ТКО (твердых коммунальных отходов) с применением роботизированного и автоматического извлечения полезных фракций.

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