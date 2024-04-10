Следственный комитет проверит инцидент в московском ТЦ, где травмировался ребенок

Пресс-служба Следственного комитета сообщает в Телеграм, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку ЧП в одном из торговых центров Москвы, где сотрясение мозга получила пятилетняя девочка .
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