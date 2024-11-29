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Роналду после 2:0 и дубля «Дамаку»: «3 очка, 2 гола – и мы продолжаем работу!»

«Аль-Наср» выиграл матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0. Португальский нападающий сделал дубль, забив один из голов с пенальти.

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